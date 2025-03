Anche Nadir con Nicola al torneo di Santadi 

Si è svolta ieri la seconda edizione del torneo di calcio “Cantina di Santadi”, riservato alla categoria Esordienti Misti organizzato dalla Cagliari Football Academy. Un pomeriggio di festa all’insegna dello sport e del gioco.

Nel campo comunale di Santadi in via Is Collus si sono confrontate quattro squadre di baby calciatori, in età compresa tra i 12 e i 13 anni: Santadi, Marco Cullurgioni Giba, Cagliari Calcio e una rappresentanza della Cagliari Football Academy. Gol, emozioni e sorrisi.

Ospiti speciali, l’allenatore del Cagliari Davide Nicola con il suo vice Simone Barone e l’esterno Nadir Zortea, che si sono poi intrattenuti a lungo al termine dell’evento per firmare autografi, fare selfie, raccontare le loro esperienze e dare anche dei consigli ai tanti ragazzi presenti, particolarmente interessati.

