Anche Mina in forte dubbio per domani 

Piove sul bagnato in casa rossoblù. Pisacane lascia aperto uno spiraglio: «L’infortunio è da valutare per capire se sarà della partita». Ma le possibilità che Yerry Mina possa recuperare in tempo per la trasferta di domani al “Bluenergy Stadium” con l’Udinese sono ridotte al lumicino. Il colombiano ha subito una botta al ginocchio. Una decisione definitiva verrà presa questa mattina dopo l’allenamento di rifinitura, prima della partenza per il Friuli.

Fiato sospeso

Dopo Belotti in attacco, il Cagliari rischia, dunque, di perdere un altro pezzo da novanta, in difesa in questo caso. Il fatto che dopo Udine ci sia la sosta, potrebbe spingere lo staff tecnico e quello medico a non forzare per poi gestire con calma il problema. Molto dipenderà anche da come si sentirà il giocatore oggi quando si presenterà al “Crai Sport Center” di Assemini.

La lunga lista

Potrebbe, dunque, allungarsi la già lunga lista degli indisponibili, nella quale da ieri c’è anche Rog, tradito da un fastidio muscolare. Per la gara con l’Udinese non ci saranno Gaetano, Zappa, Radunovic, Rodriguez e Pintus che hanno svolto ancora ieri un lavoro personalizzato. Per tutti se ne riparla - eventualmente - dopo la pausa, per la gara col Bologna. (f.g.)

