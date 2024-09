Anche Mina e Wieteska ad Asseminello 

Ritmo subito alto e testa rivolta alla sfida di domenica contro il Napoli al “Crai Sport Center” di Assemini dove il Cagliari ha ripreso ieri la preparazione dopo due giorni di riposo. Nicola sta pian piano ritrovando anche i nazionali.

Il polacco Wieteska ha svolto tutto l’allenamento con i compagni, si è limitato a un defaticante, invece, Mina, che dall’aeroporto è andato direttamente al centro sportivo. Il difensore colombiano ha scelto di anticipare il rientro in Italia essendo squalificato per la partita con l’Argentina dopo il cartellino giallo rimediato contro il Perù. Rientrato anzitempo, ma per infortunio, l’azzurrino Prati che non ha ancora smaltito il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato nell’ultima partita di campionato contro il Lecce. Per lui, ieri pomeriggio, soltanto terapie.

Stanno bene e hanno svolto l’intero allenamento, invece, Gaetano e Zappa, che già si erano aggregati al gruppo sabato scorso. La preparazione riprende oggi con una seduta mattutina.

L’iniziativa

Al termine dell’allenamento di ieri, i tifosi del Centro Coordinamento Cagliari Club hanno voluto omaggiare Gaetano con uno stendardo col suo ritratto e la scritta “Gaetano uno di noi”.

