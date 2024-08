Anche Mina e Palomino a disposizione 

Non solo Viola: anche Yerry Mina e José Luis Palomino attendono di poter disputare i loro primi minuti stagionali con la maglia del Cagliari. Per l'argentino sarebbe l'esordio assoluto, essendo arrivato dieci giorni fa da svincolato dopo la lunga e positiva esperienza con l'Atalanta. Entrambi ieri mattina hanno svolto l'allenamento quasi per intero in gruppo, con un'integrazione personalizzata necessaria dato che si sono uniti più tardi alla squadra. Rispetto a Mina, Palomino è più avanti nella preparazione ed era già in panchina domenica con la Roma, dove il colombiano era squalificato. Chi non ci sarà lunedì è Nadir Zortea, che tornerà a Lecce o dopo la sosta col Napoli. Il motivo è sempre la brutta botta alla spalla destra ricevuta prima della Coppa Italia: nulla di preoccupante, ma per un discorso di prevenzione lo staff ha preferito tenerlo a riposo per evitare qualcosa di più serio. Oggi allenamento mattutino, domani rifinitura.

Sold out vicino

Dopo le due curve, esaurite già nei 13.500 abbonati e neanche messe in vendita, anche i Distinti al completo per Cagliari-Como. Superata quota 16.000 presenze (con la Roma erano 16.261), restano poche disponibilità solo in Tribuna. ( r.sp. )

