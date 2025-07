Anche Mina e Giulini a Ponte di Legno 

Il cerchio si è chiuso all’ora di cena con l’arrivo di Mina, che aveva avuto un supplemento di vacanza. È arrivato al “Blu Hotel Acquaseria” insieme al presidente Tommaso Giulini e all’amministratore delegato Catte. Da ieri sera, dunque, il Cagliari è al completo in ritiro. Prima l’abbraccio con i compagni, poi la chiacchierata con l’allenatore Pisacane: è iniziata così la terza sfida in rossoblù per il colombiano, che sarà in campo oggi. Dovrà cominciare dai test atletici.

Il punto

Doppia seduta ieri a Temù sotto lo sguardo del ds Angelozzi che, a sua volta, ha raggiunto il ritiro nella tarda serata di lunedì. Nel terzo giorno di preparazione sale il ritmo. In gruppo anche Rog, come da programma. Pavoletti e Gaetano sono gli unici, dunque, che continuano a lavorare a parte. Entrambi sono reduci da interventi chirurgici a un ginocchio e stanno svolgendo un percorso personalizzato. Per tutti l’ingresso in campo oggi alle 11, è l’unico allenamento della giornata. (f.g.)

