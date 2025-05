Anche Meucci al via: il Lago di Corsa cresce 

In attesa di compiere, l’anno prossimo, i venti anni, il “Lago di Corsa” ragiona già da adulto. La diciannovesima edizione, che come ogni anno va in scena il 2 giugno presenta novità sotto vari aspetti, che testimoniano la volontà dell’Olympia Villacidro di migliorarsi, anche per la fiducia che quest’anno è tata accordata all’appuntamento dalla Regione.

Cominciamo da quello sportivo: sugli 11,4 km del giro attorno al lago del Rio Leni, saranno di scena 525 atleti già iscritti, numero che difficilmente si vede nell’Isola: con Federico Ortu e Francesco Mei, migliori sardi in lizza, ci saranno alcuni grandi nomi del mezzofondo (e fondo) azzurro. Su tutti Daniele Meucci, ma anche Sara Nestola, Alessia Tuccitto e Alessandro Giacobazzi. Durante la gara principale (il via alle 9.30), si disputeranno le gare giovanili e la baby sprint con 250 presenze, sempre nella zona della diga e della sede dell’Enas (partner strategico imprescindibile).

Infine la non competitiva che esce dal tracciato per diventare una camminata esperienziale su un tratto del Cammino Minerario di Santa Barbara: 200 iscrizioni (numero chiuso) per quella che è quasi una visita guidata. I temi dello sport come veicolo di salute per tutti (l’Olympia è molto attiva da anni in questo senso) saranno sviluppati domenica alle 18.30 (sempre alla diga) in un convegno dal tema “Correre tra benessere, sfide e inclusione”. ( c.a.m. )

