Anche Meloni frena: «Ho detto a Donald che sarebbe sbagliato» 

Seul. È la prima volta che lo dice in modo così netto. Anche se subito dopo invita tutti al «dialogo» per «evitare l’escalation». Giorgia Meloni, davanti alle telecamere, definisce per due volte un «errore» di Donald Trump minacciare dazi ai Paesi europei che stanno schierando truppe in Groenlandia. «Non lo condivido», aggiunge per essere più chiara. Ma si è trattato, nella sua lettura, solo di un misunderstanding. «Incomprensioni», le chiama la premier, che nonostante l’agenda di soli appuntamenti a porte chiuse, cambia programma e chiama la stampa che segue la sua lunga missione in Asia perché, complice il fuso orario, sono passate già troppe ore da quello che aveva minimizzato come atteggiamento «assertivo» del presidente americano, e il rischio di non ritorno nei già complicati rapporti euroatlantici impone di parlare. Ma la premier non rinuncia a cercare un ruolo di mediazione, racconta di avere trovato Trump «disponibile ad ascoltare" le ragioni europee. Sente anche il segretario generale della Nato Mark Rutte e, nel giro di contatti, anche gli altri leader europei. Perché crede che «in questa fase sia molto importante parlarsi».

E l’opposizione la accusa di equilibrismo. La segretaria del Pd, Elly Schlein, si aspettava «una presa di posizione netta» e dicesse: «La Groenlandia non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l’integrità territoriale di uno Stato membro dell’Unione europea». E invece Meloni, attacca il presidente del M5S, Giuseppe Conte «fa l’equilibrista - attacca il presidente del M5S, Giuseppe Conte, «si arrampica sugli specchi». E il segretario di Azione, Carlo Calenda: «Per una volta Meloni faccia una cosa di destra: risponda a Trump come si deve. O ha lasciato il sovranismo e l’orgoglio nazionale in campagna elettorale?».

