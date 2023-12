Anche l’Università alla Cop 28 di Dubai 

C’è anche l’Università cagliaritana alla Cop28 sul clima in corso a Dubai. Il prorettore per il territorio e l’innovazione, Fabrizio Pilo, ha partecipato a un’iniziativa sull'efficienza energetica, dove ha tenuto un discorso.

La relazione del docente, all’interno dell’iniziativa organizzata dal programma Interreg Next-Med “Pronti per il 55%?”, era intitolata “Soluzioni innovative per edifici ad alta efficienza energetica”. Pilo ha fatto il punto sul progetto Smartcampus, cioè la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo sulla copertura dell’edificio del blocco F del Polo universitario di Monserrato, dove c’è la biblioteca. Si tratta di un’importante azione di efficientamento connessa all’altro progetto sulle reti intelligenti per la produzione e la distribuzione dell’energia, che vede l’ateneo schierato in prima linea.

