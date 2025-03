Anche l’oratorio ha la bancarella 

Per finanziare le attività dell’oratorio della basilica di Sant’Elena, i ragazzi hanno messo su una bancarella con alcuni oggetti da vendere. L’occasione è stata il mercatino di piazza IV Novembre organizzato dall’associazione turistica di Quartu e che viene riproposto ogni prima domenica del mese.

Tra giornalini e pupazzi degli anni Ottanta ritrovati nei locali del Ferrini in via Porcu ci sono anche alcune cose fatte con le loro mani. E poi ci sono le tegole della vecchia cupola della basilica che erano state tolte per la ristrutturazione ma che, anziché essere gettate via, sono state conservate e vengono vendute in diverse occasioni per raccogliere fondi. Una di queste occasioni era stata ad esempio l’arrivo delle reliquie di Sant’Elena lo scorso maggio e poi erano state messe in vendita anche per il presepe vivente a Natale, alcune decorate e dipinte.

