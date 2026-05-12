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SuperMoto.
13 maggio 2026 alle 00:26

Anche l’Europeo nel weekend sardo del Mondiale S1Gp 

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Dopo il motocross mondiale a Riola, l’Oristanese si appresta a ospitare, per la quinta volta, un altro appuntamento iridato, il Gran Premio della Sardegna di Supermoto. Il 2º round del Campionato del Mondo di Supermoto Fim si disputerà sabato e domenica sul circuito di Tramatza e prevederà, oltre all’S1 Gp mondiale, anche tre diverse classi dell’Europeo. La manifestazione, firmata Xiem e Motoclub Prosport, è stata presentata ieri mattina a Cagliari, all’assessorato regionale del Turismo, che la promuove.

I numeri

Record di iscritti per il round sardo: 30 piloti di 15 nazioni saranno al via dell’S1 Gp. Tra questi anche l’attuale leader del mondiale, lo spagnolo Julen Avila Cortes (Ktm), il tedesco Marc Reiner Schmidt (Ducati), i francesi Steve Bonnal (Tm) e Gabin Pernat (Suzuki), lo spagnolo Ferran Cardus (Honda) e l’italiano Elia Sammartin, pilota Honda al momento 5º nella classifica del Campionato del Mondo. Gli altri italiani al via saranno Johnatan e Matteo Zecchin (Tm), Giovanni Bussei (Ducati) e Michael Vertemati (NicotVertemati).

A questi si sommeranno i 40 piloti dell’Europeo, articolati in S2 (centauri di massimo 21 anni), S Junior (12-15 anni) e S4, la categoria on-road, ovvero che gareggia solo sul tratto asfaltato del circuito, escludendo quindi la sezione sterrata che è invece parte integrante del percorso impiegato nelle altre categorie. In S4 l’unico sardo, il ventenne iglesiente Michele Cuccu, pilota ufficiale Honda con cui disputa l’Italiano e l’Europeo: «Sono molto felice di tornare a Tramatza dopo l’edizione 2023, e stavolta per giocarmi la vittoria», ha sottolineato Cuccu.

Sabato, dalle 9.15 libere e qualifiche seguite da gara1 della S4 (16.45) e della S1Gp (17.30). Domenica, dopo il warmup (dalle 8.30), le due gare della S Junior (10.15 e 13.05), S2 (10.55 e 14), gara2 e gara3 della S4 (11.40 e 14.50) e l’attesa S1 Gp, che alle 12.25 disputerà la Fast Race e alle 15.40 la Super Final.

«Numeri record e 5ª edizione con Mondiale ed Europeo, siamo orgogliosi di raccogliere i frutti degli sforzi fatti in questi anni. Un ringraziamento alla Regione e all’assessore Cuccureddu, stiamo lavorando per prorogare il contratto», ha concluso Danilo Boccadolce, Ceo di Xiem.

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