Anche Letta alla Scuola di politica 

Il mondo della politica l’ha sempre saputo: dietro gli scontri pubblici tra opposti leader, i grandi poli non hanno mai potuto fare a meno degli uomini del dialogo. Ambasciatori silenziosi (almeno in pubblico), esperti nel suggerire soluzioni ai propri referenti, lanciare messaggi di fumo agli avversari, sciogliere nodi intricati. Nel centrodestra, nessuno ha mai incarnato tale ruolo meglio di Gianni Letta; nel campo opposto, una delle menti più brillanti è Goffredo Bettini. Oggi entrambi saranno a Cagliari, alla seconda giornata della Scuola di formazione politica organizzata dei Riformatori: e già questa presenza contemporanea è un segno dello spirito con cui il partito degli ex pattisti, da sempre nel centrodestra, porta avanti ormai da anni il suo lavoro formativo nei confronti di chi si avvicina al confronto

L’appuntamento è all’Holiday Inn di Cagliari alle ore 9.30. Primo ospite sarà proprio Bettini, per una conversazione (con Giorgio Angius) che partirà dal suo ultimo libro “Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano”. Poi la tavola rotonda sul tema dei rifiuti, introdotta da Paola Secci e con gli interventi di Aldo Muntoni, docente UniCa, Rosanna Laconi, assessora regionale all’Ambiente, e Salvatore Pinna, direttore del servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio dell’assessorato Ambiente. Seguirà la presentazione del libro di Carlo Stagnaro “Superbonus, come fallisce una nazione”, a cura di Giuseppe Fasolino.

Chiuderà la mattinata Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi, con un intervento dal titolo “Il servizio alle Istituzioni come responsabilità per il bene comune”.

RIPRODUZIONE RISERVATA