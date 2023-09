anche le women ko a Sa Duchessa 

Sarà Schio-Miskolc la finale del Torneo Internazionale “Sa Duchessa”, oggi alle 20.15. Nulla da fare per la Dinamo Women di Antonello Restivo, battuta per 72-59 dalla forte compagine ungherese, che nelle prossime settimane sarà attesa dal round preliminare di Eurolega con le London Lions.

Dopo un avvio traumatico (12 -1 per il Miskolc , guidato dal talento della montenegrina Jovanovic), le sassaresi sono riuscite a riequilibrare il match, tenendolo aperto fino al terzo quarto grazie alla verve di Carangelo e Hollingshed (-5 al 30’ sul 55-50). L’ottima prova balistica di Garbin, però, ha rotto definitivamente l’equilibrio in apertura di ultimo periodo, permettendo a Miskolc di scavare il solco fino alla vittoria finale. Top scorer in casa Dinamo la serba Ivana Raca, capace di realizzare 19 punti (conditi da 4 rimbalzi) con 8/11 al tiro. Positiva anche Carangelo, appena rientrata dall’esperienza con la Nazio nale 3x3: per lei 8 personali e altrettanti assist. Il Banco tornerà in campo per la finale di consolazione oggi alle 18 contro il Brixia, che dopo tre quarti di buon livello si è arresa alle campionesse d’Italia della Famila Wuber Schio (63-43). In evidenza l’esperta Sottana (12), oltre a Chagas e Sivka (10).

Il commento

«È stato comunque un buon test», ha affermato Restivo, «in campo si sono viste tante cose positive al netto della sconfitta. Queste partite possono solo farci bene, visto che abbiamo bisogno di testare la nostra condizione sui 40 minuti. Dobbiamo crescere sia in attacco che in difesa, ma sono soddisfatto anche per la tenuta fisica dopo un periodo di grossi carichi fisici. Contro Brescia proveremo ad amministrare lo sforzo ricaricando le energie», ha concluso. ( ro.r. )

