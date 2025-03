Anche le pale eoliche nella sfilata in maschera che ha animato la città 

Complice anche la bella giornata di sole, si è rivelata un successo la sfilata di carnevale che Comune e Pro Loco hanno organizzato ieri sera a Carbonia. Vi hanno preso parte 16 fra carri allegorici e gruppi a piedi, provenienti anche da San Giovanni Suergiu, San Sperate, Villaperuccio, Perdaxius e altri centri. Fra i temi dei travestimenti, anche l’assalto eolico alla Sardegna, proposto dal gruppo di Perdaxius con un carro intitolato “Girare le pale”.

Grazie al coordinamento della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato di protezione civile Athena e Radio Ser, la sfilata si è svolta senza intoppi. Il via da piazza Ciusa, per proseguire lungo via Cagliari, via Umbria e viale Gramsci. Gran finale in piazza Roma con balli, danza e animazione per i bambini. Alla sfilata hanno preso parte il carro della Pro Loco di Santadi, intitolato Super Mario, il gruppo folk di Villamassargia della Banda Bassotti, poi i calasettani Luna Park e Joker. Apprezzati anche il gruppo Wonder Island, con il tema “Alice nel paese delle meraviglie”, i figuranti di “Scusate il ritardo”, i Supereroi, il “Braccio di ferro” della Pro Loco di San Sperate, la “Dance fitness orient Express” di Claudia Ancillotti, i Flintstones, il Mondo del cinema delle Simpatiche Canaglie, gli Arsenio Lupin di Villamassargia e il Vecchio West.

Una serata di divertimento e spensieratezza accolta con positività dai ristoratori del centro, dove bar e pub hanno registrato il tutto esaurito, e da migliaia di famiglie che hanno partecipato. (a. s.)

