Anche l’Ascoli in corsa per i playoff 

Giù il sipario sul campionato di Serie B, con molti verdetti ancora da scrivere. Questa sera va in scena l’ultima giornata con dieci gare in contemporanea alle 20.30. Se Frosinone e Genoa hanno già in tasca la Serie A, con Benevento e Spal retrocesse in C, resta da definire la griglia playoff così come il discorso salvezza.

Rush finale

Per il Bari, sicuro del terzo posto, la gara contro il Genoa è una formalità: i pugliesi affronteranno il 29 maggio, in semifinale playoff, la 6ª o la 7ª. Resta aperto il discorso quarto posto, occupato dal Südtirol. Ma gli altoatesini, in caso di successo a Modena, accederanno direttamente in semifinale. Per il quarto posto, oltre al Cagliari, c’è il Parma che però affronta il Venezia, squadra che si gioca il pass playoff. Il Palermo, ottavo a quota 48 (-1 dal Venezia), cerca i 3 punti contro il Brescia essere certo di accedere. Dietro Pisa e Reggina, impegnate contro Spal e Ascoli, sperano in un passo falso dei rosanero (e del Venezia). Ma anche l’Ascoli può ambire ai playoff, essendo a -1 dal Palermo. Difficile immaginare il Como lì. Il Perugia deve battere il Benevento e sperare nel ko del Brescia per evitare la retrocessione. Cittadella salvo se vince con il Como. (a.mat)

