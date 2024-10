Anche Lapadula pronto per il Toro  

Gianluca Lapadula e Antoine Makoumbou provano il pieno recupero per Cagliari-Torino. Fra oggi e sabato è atteso il loro rientro a pieno regime in gruppo, dopo che ieri si sono parzialmente allenati con la squadra alternando con lavoro individuale. Dei due il più avanti è il centrocampista, tornato anzitempo dagli impegni col Congo per un leggero fastidio che comunque non preoccupa. E anche l’attaccante, reduce da un problema muscolare alla regione addominale che si porta dietro dalla partita di Coppa Italia con la Cremonese, in questi tre giorni si avvia a tornare a disposizione dopo aver saltato la Juventus. Oggi, come ieri, seduta mattutina al Crai Sport Center di Assemini.

I dubbi

Se Mateusz Wieteska (già due allenamenti in gruppo, da martedì) è ormai del tutto recuperato, per Davide Nicola c’è da valutare Adam Obert. Anche lui, come Makoumbou, solo un leggero affaticamento alla coscia di cui parliamo anche nel pezzo in questa pagina. Salteranno invece Cagliari-Torino sia Jakub Jankto sia Leonardo Pavoletti.

I biglietti

Buoni numeri in vista del ritorno in campo dopo la sosta: circa 600 i biglietti ancora disponibili per domenica sera.

