Anche la Treccani consacra la parola «amichettismo» 

Un riconoscimento «per l'impegno che ho profuso contro questo genere», contro un comportamento, un vizio, un fenomeno, una classificazione tassonomica che "riguarda solo e tipicamente la sinistra". Lo scrittore Fulvio Abbate, inventore del lemma, accoglie con soddisfazione la scelta di Treccani di introdurre il sostantivo «amichettismo», da lui inventato, nel Libro dell’anno 2024 che registra le più interessanti novità linguistiche legate all'evoluzione sociale, dei costumi e delle mode.

È una «vittoria e motivo di soddisfazione», sottolinea lo scrittore al telefono dopo aver ricordato che il suo neologismo, ampiamente diffuso dal nuovo governo Meloni e segnatamente dalla premier, e segnalato per la prima volta proprio in una delle casematte di sinistra come la trasmissione di Rai Radio 3 Fahrenheit, «ma senza che mi fosse stato attribuito!, adesso gli viene sbattuto in faccia dalla Treccani!». E comunque «è stata la Meloni che l’ha rilanciato. A lei era stato riportato da Pupi Avati, un amico, che ha sempre correttamente detto che si trattava di un termine che avevo coniato io» nel 2021, poi trasformato un vero e proprio pamphlet.

Perché dopo tutte le notizie di cooptazione di amici e parenti tra la nuova classe politica di destra, l’amichettismo dovrebbe essere una caratteristica della sinistra? «A destra c'è una cosa diversa che è l’antico familismo, incancellabile, c'è clientelismo. Ma l’amichettismo è una cosa diversa, è una complicità che ha la pretesa di essere mossa da un sentimento etico superiore». L'amichettismo nasce come "rivelazione semantica" dalla reazione protettiva a sinistra rispetto ad un caso di cronaca che durante la pandemia aveva riguardato un ristoratore e musicista noto per far parte della band di Propaganda Live, finito nella bufera per aver fatto lavorare al nero una rider. E ora? "Lo abbiamo riavuto sotto gli occhi con la vicenda di Chiara Valerio e del filosofo Leonardo Caffo che si è svolta dento la cattedrale dell’amichettismo, che è Più Libri Più Liberi. In questo clima l'intento è quello di occupare tutto ciò che c'è di occupabile: i giornali, la Repubblica, Radio 3 in un patto di clan. Il silenzio di Chiara Valerio e silenzio complice di chi le sta intorno è tipico di questo amichettismo».

