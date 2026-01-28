Anche la Sardegna nel Giro 

La differenza tra esserci e non esserci in questi casi è sostanziale. Al Giro della Sardegna, l’Isola ci sarà. A rappresentarla nel gruppo dei corridori professionisti che il prossimo 25 febbraio prenderà il via da Castelsardo ci sarà Ignazio Cireddu, 21 anni, ciclista di San Vito che, al quarto anno da Under 23, ha trovato un contratto con l’austriaca Vorarlberg, formazione Continental. Due gli elementi determinanti per poter realizzare quello che per tutti i ciclisti sardi è un sogno che, per esempio, Fabio Aru non riuscì a realizzare. Il primo è il tesseramento nel team, il secondo l’invito che il team ha ricevuto dopo che si era liberato un posto: «Non sapevo che ci fosse un corridore sardo», ammette l’organizzatore Adriano Amici, «ma conoscevo la Vorarlberg come una squadra molto affidabile perché l’ho avuta altre volte alle mie gare». Tanto è bastato.

La storia

Ignazio la bici l’ha trovata in casa. Papà Roberto è stato un onesto dilettante ma soprattutto ha un avviato negozio, punto di riferimento nel sudovest dell’Isola. Fisico minuto, il ragazzo mostra voglia e grande serietà in ciò che fa. Cresce nella società di casa (Bike Green), da Junior passa alla Crazy Wheels, in cui Luca Massa ha innestato il progetto di gemellaggio con la Uc Trevigiani. Le prime due stagioni sono con la squadra veneta: nel 2024, da Under 23, arriva sesto al debutto in Toscana, ma si ferma lì. L’anno dopo approda all’AreaZero (la squadra che qualche anno prima aveva fatto correre anche gare con i pro a Orlando Pitzanti). Poi il salto alla Vorarlberg: «Ci eravamo incontrati a una gara in Romania», racconta Cireddu, «e attraverso una mia conoscenza ho cercato e quindi chiuso un accordo con loro», spiega.

Le caratteristiche

«Mi reputo un corridore completo, più adatto alla salita ma anche ai terreni ondulati», si descrive. Il 2026 deve essere l’anno del suo salto di qualità: «Non ho avuto una stagione molto lineare lo scorso anno, con diverse cadute, ma verso luglio al Giro del Medio Brenta ho fatto qualcosa di buono». Proverà a confermarlo (assieme al comasco Giacomo Ballabio, l’altro italiano del team) quest’anno: debutto a fine febbraio al Giro della Sardegna, poi Croazia. Con il team la fiducia è reciproca: «Li ho incontrati, mi sembrano molto ben organizzati e strutturati. Rispetto all’anno scorso, un gradino più su. Anche io mi sento maturato, sia di gambe, di valori dei test invernali, migliorati rispetto all’anno scorso, sia di testa. So di avere alle spalle una struttura più organizzata, meno improvvisata e questo mi consente di concentrarmi sul mio lavoro».

Gli allenamenti

Ignazio è rimasto a casa, nel Sarrabus: «Ho potuto allenarmi in Sardegna, finirò così la preparazione ma il fatto di farlo da solo non mi preoccupa», spiega. «Le salite? Villasalto è quella più vicina e mi garantisce 20-25 minuti intensi. Oppure salgo sino a Burcei o a Maidopis».

A stimolarlo, c’è il sogno del Giro: «È l’obiettivo: all’inizio di gennaio ci avevano detto che non potevamo partecipare, poi credo che una squadra abbia rinunciato. È una corsa di livello alto per me, rispetto allo scorso anno, però penso di poter dire la mia. Proverò a entrare nelle fughe per farmi vedere», promette. L’Isola lo attende a bordo strada per applaudirlo.

