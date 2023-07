Anche la Sardegna avrà l’Under 18 

Nel programma giovanile dei campionati regionali arriva la novità dell’Under 18. Il nuovo torneo è stato introdotto dal Comitato, su volontà del presidente Cadoni, per dare continuità ai gruppi dell’U17: un’utile forma per colmare il vuoto che c’era fra questa categoria e l’U19, permettendo così di dare una formazione completa ai ragazzi con un campionato la cui vincitrice parteciperà poi alle finali regionali e nazionali. Sarà destinato a tutti i 2006, senza fuoriquota, e potranno partecipare le società di Serie D che non giocano nel Campionato nazionale Juniores, tutte i club affiliati ai dilettanti e quelli che iscriveranno una squadra Pura Juniores.

La partecipazione

Al momento sono una ventina i club che hanno mostrato interesse. Fra questi la Cos in Serie D e la Sigma, finalista dell’ultimo torneo U17. Il presidente Pasquale Cossu sarà il tecnico della nuova formazione U18: «È giusto che i 2006 abbiano un campionato dedicato, per fare l’anno prossimo la Juniores come si deve», afferma Cossu, fra i principali promotori, «col regolamento dei fuoriquota in vigore nelle prime squadre, che obbliga a far giocare i 2003 e i 2004, rischiano di non aver spazio i 2005 mentre i 2006 sarebbero due anni sotto: rischierebbero così di perdersi e non proseguire il loro percorso di crescita. L’U18 si fa già nelle altre regioni, la Sardegna si sta solo adeguando». E la Sigma su questo gruppo punta molto: «Faremo un accordo con una prima squadra a Cagliari, dove la nostra Under 18 si allenerà con loro - comunque seguita da me - potendo anche giocare in un campionato coi grandi», conclude. (r. sp.)

