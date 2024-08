Anche la Primavera si prepara al debutto 

È iniziato il conto alla rovescia per la Primavera rossoblù che domani alle 17.30 inaugurerà la stagione. Come per il Cagliari di Nicola, il primo avversario dei ragazzi di Pisacane sarà la Roma e lo scontro si prospetta tutt'altro che facile, anche perché si disputerà nella Capitale. La corazzata giallorossa, guidata dal tecnico Falsini, è sicuramente una delle più temibili del campionato. Se si dà uno sguardo ai precedenti, su tredici incontri disputati in Primavera 1, il Cagliari ha conquistato appena quattro pareggi e una sola vittoria contro i romanisti. Un trend non molto positivo per i giovani sardi che non mancheranno di sfruttare l'occasione per cominciare a invertire la rotta e partire subito col botto in campionato.

La preparazione

Iniziata il 16 luglio, la preparazione dei rossoblù si è divisa tra Isili, il “Crai Sport Center” di Assemini e Saint-Vincent in Valle d'Aosta. Nel corso di questo primo mese di allenamenti si è vista tanta determinazione e voglia di mettersi in mostra da parte di Vinciguerra e compagni che, anche nelle uscite amichevoli, hanno dimostrato di che pasta è fatto il Cagliari Primavera. Una squadra sì giovane, ma con tanta fame, grinta e maturità. E saranno proprio queste le parole d'ordine che dovranno diventare il mantra rossoblù. Appuntamento quindi per domani allo stadio “Tre Fontane” di Roma, per l'avvio della nuova annata calcistica.

