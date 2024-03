Anche la presidente Todde alla processione del Descenso 

Grande partecipazione per l’evento più atteso a Iglesias nella Settimana Santa. Anche la nuova presidente della Regione Alessandra Todde è arrivata in città per prendere parte al rito del “Descenso”, dove Gesù viene posato sulla lettiga, accompagnato tenuto in spalla dai baballottis lungo le secolari vie del centro storico e dalla Maria Addolorata. Un’atmosfera suggestiva che registra da sempre un’importante presenza di visitatori.

Quella del Descenso è di certo la processione più sentita dall’intera comunità che, come spiega il vice conservatore della Vergine della Pietà del Santo Monte (l’associazione che da tempo immemore cura i riti della settimana della Passione) Luigi Biggio: «Come non mai in questi giorni, ritrova identità, appartenenza, unità e devozione».

E per la comunità arrivano anche gli auguri dell’amministratore apostolico d’Iglesias, il cardinale Arrigo Miglio: «Il vero augurio è che tutti possiamo incontrarlo, Gesù vivo e risorto - si legge in una nota diffusa ieri - sulla strada di Emmaus o sul monte della Galilea o sulla riva del Lago o nel chiuso della stanza dove ci siamo rintanati. Incontrarlo non una volta sola ma lungo tutto il nostro cammino, non quando decidiamo noi ma quando Lui ci viene incontro, anche se magari non subito lo riconosciamo. È l’augurio di una Pasqua viva, Pasqua del presente e del futuro, un cammino in crescendo verso la pienezza della resurrezione e della vita nuova con Lui».

RIPRODUZIONE RISERVATA