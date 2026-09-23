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Tennis in carrozzina.
24 settembre 2026 alle 00:45

Anche la numero 1 mondiale Yui Kamiji ad Alghero 

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Alghero. Ha preso il via ieri, sui campi del Tc Alghero, il 26ª edizione del Sardinia Open, uno dei tornei internazionali di wheelchair tennis più importanti del mondo. La stella di questa edizione è Yui Kamiji, numero 1 della classifica mondiale con in bacheca tutti e quattro i tornei dello Slam e la medaglia d'oro olimpica a Parigi 2024. La giapponese esordirà oggi, nei quarti di finale, contro la cinese Luoyao Guo. Nel tabellone maschile, subito out i due azzurri in gara: il tennista di Bono Luca Arca è stato sconfitto con un doppio 6-2 dall'israeliano Sergei Lysov, numero 3 del torneo, mentre Marco Pincella è stato regolato 6-0, 6-1 da un altro israeliano, Adam Berdichevsky.
Intanto, sugli stessi campi, si conclude oggi l'Alghero Open (tutte le finali al via alle 14, con ingresso gratuito), torneo W50 in corso di svolgimento sugli stessi campi. Nel femminile, Marianna Lauro insegue il titolo: sconfitta 6-4, 7-5 la testa di serie numero 2 Vanessa Ricci, la ploaghese, pluricampionessa d'Italia, sfiderà la danese Louise Charlotte Willerslev-Olsen. Finale maschile con le prime teste di serie in campo,i due malesi Mohamad Yusshazwan Yusoff e Abu Samah Borhan. ( a.bu. )

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