Anche Kourfalidis pronto a rilanciarsi 

Ventinove presenze, quasi tutte da titolare, a masticare il pane duro nelle zone basse della classifica della Serie B. Una lotta per la sopravvivenza che è quasi una scuola di vita. Non è andata bene, visto che la Feralpisalò, dove ha trovato due ex rossoblù come Ceppitelli e Sau, è retrocessa, ma Christos Kourfalidis, in un anno lontano dalla Sardegna, si è costruito una corazza che, ora, spera potrà aiutarlo a conquistarsi il Cagliari.

Il ritorno

Quando l'8 luglio i rossoblù si ritroveranno al Crai Sport Center per l'inizio della preparazione, ci sarà anche lui, Kourfa. Una stagione in prestito per crescere e farsi gli anticorpi. Tanta sofferenza, ma il centrocampista greco, classe 2002, non ha mai mollato. Nelle 29 gare giocate ha lasciato il segno, con tre reti, due assist e una corsa continua. Ranieri, quando lo aveva conosciuto, lo aveva ribattezzato «il nipotino di Barella», a sottolineare le qualità di corsa e inserimento. E come Barella, che visse l'esperienza dei bassifondi della B in prestito a Como, anche lui spera di poter sfruttare una stagione di combattimento per presentarsi pronto alla sfida. E prendersi finalmente il Cagliari, anche in quella Serie A assaggiata con due presenze nel 2021-22 e che ora, invece, vuole vivere da protagonista. (al.m.)

