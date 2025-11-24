Anche “Jambo” Melis è campione del mondo 

«Qualcosa di indescrivibile». Il cagliaritano Pierpaolo “Jambo” Melis, incordatore ufficiale della Nazionale tre volte campione in Coppa Davis, etichetta così la vittoria azzurra a Bologna. «Ognuna è diversa. Per gioia e bellezza, ricordo che si giocava in casa, questa è stata un'esplosione. La prima era stata storica, perché non si vinceva da tantissimi anni. Ma questa, con un gruppo di ragazzi molto uniti tra loro, è stata incredibile. Non partivamo con i favori del pronostico, c'erano squadre sulla carta più forti, ma la nostra era buona e il segreto è stato lo spogliatoio», spiega “Jambo”, che è sempre «a disposizione dei ragazzi, li conosco da tanto tempo. Mi occupo delle loro racchette, un ruolo molto delicato».

Massima fiducia

Melis sottolinea l’aspetto psicologico della sua “arte” sportiva: «Devi entrare nella loro testa, con professionalità e quella passione che ho sempre avuto e che fortunatamente non è mai mancata. Andare in campo con un attrezzo che ti dà sicurezza è fondamentale». Il cemento di Bologna ha richiesto esperienza, tatto e mestiere per arrivare alle tensioni giuste per ogni giocatore: «Questa volta ci abbiamo messo un giorno in più per trovare il set up giusto, tra tensione e velocità del campo. Le palle erano particolari: molto veloci all'inizio, ma dopo qualche scambio tendevano ad aprirsi e diventavano molto lente. Trovare la giusta tensione è stata più complicato e sotto mio consiglio, abbiamo deciso di incordare le racchette sempre 24 ore prima e non a poco tempo dall’inizio di ogni match».

Il gladiatore

L'immagine che Melis porta via da questa vittoria è quella di Flavio Cobolli: «Si strappa la maglietta a fine partita, un gesto da gladiatore, da grande atleta attaccato alla maglia azzurra». E ora, «si rientra in Sardegna, a lavorare con tanto entusiasmo, gioia ed emozione infinita».



