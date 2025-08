Anche il Valencia sulle tracce di Zortea 

Soprattutto il Bologna, sempre la Fiorentina, anche il Valencia. I sei gol segnati lo scorso campionato fanno rumore persino in Spagna dove suonano le sirene per l’esterno del Cagliari che, nel frattempo, ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo aver saltato il Trofeo Gigi Riva per un risentimento muscolare. Se è vero che il club rossoblù ha necessità di cedere almeno un giocatore (anche in vista dell’affare Esposito), l’ex Frosinone sembra il più accreditato in questo momento. E la pista emiliana la più calda.

Futuro incerto pure per Piccoli, con scenari inglesi e il West Ham particolarmente interessato tra i club alla finestra. La richiesta del Cagliari (non meno di 30 milioni) frena inevitabilmente i possibili acquirenti. Il prezzo, però, potrebbe scendere nelle prossime settimane e a quel punto tutto è possibile. Continua poi, serrata, la trattativa con l’Inter per Esposito. L’Inter vorrebbe monetizzare subito, in caso contrario, se l’attaccante campano dovesse arrivare nell’Isola in prestito con diritto di riscatto, la società nerazzurra dovrà inevitabilmente rinnovare il contratto, in scadenza tra un anno.

Da oggi sono in vendita, intanto, i biglietti per la partita di Coppa Italia, che si disputerà il 16 alla Unipol Domus alle 20.45 contro la vincente tra Ternana e Virtus Entella (sfida in programma sabato).

