Anche il Torino passa ad Assemini   

Cagliari 0

Torino 1

Cagliari (3-5-2): Kehayov; Cogoni (25' st Doppio), Franke, Marini; Tronci, Malfitano (40' st Mehlstrand), Liteta, Roguski (31' st Cardu), Grandu; Hamdaoua (40' st Correnti), Costa. In panchina Auseklis, Vargiu, Pintus, Pibiri, Goryanov, Russo, Sow. Allenatore Pisano.

Torino (4-2-3-1): Santer; Politakis (1' st Barranco), Zaia, Pellini, Carrascosa; Acquah, Sabone (21' st Ferraris); Brzyski, Perciun (44' st Spadoni), Kugyela (44' st Gatto); Carvalho (33' st Zeppieri). In panchina Cereser, Desole, Bonadiman, Sandrucci, Kirilov, Luongo. Allenatore Baldini.

Arbitro: Galiffi di Alghero.

Rete: nella ripresa 6' Carvalho.

Note: ammoniti Barranco, Perciun. Rec.1' pt-5' st.

Un gol in avvio di ripresa condanna il Cagliari Primavera. Passa il Torino, non basta una buona reazione della squadra di Pisano, che continua a non vincere (unico successo alla seconda giornata) e resta nei bassifondi della classifica.

Nel primo tempo meglio i granata, doppia parata di Kehayov alla mezz'ora su tiro a botta sicura di Kugyela e sull'angolo seguente su colpo di testa di Zaia. Al 6' della ripresa il gol partita: Carvalho al limite salta Cogoni e solo davanti a Kehayov lo batte col sinistro. Santer fa un miracolo al 16' su punizione di Malfitano, subito dopo destro di Roguski fuori di un soffio. Nel finale la chance migliore è per Cardu, cross di Grandu e di testa manda a lato.

