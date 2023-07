Anche il taxi dog nel primo pet store della Coop  

Cibo e accessori, ma non solo: anche servizi innovativi come lo shopping online, il Taxi dog, o la possibilità di ordinare i prodotti direttamente su Glovo. Sono queste alcune delle novità del nuovo punto vendita “Amici di Casa Coop”, aperto ieri in via San Benedetto . Il direttore generale di Coop Sardegna, Simone Perra, spiega che si tratta del «primo negozio Coop in Sardegna dedicato esclusivamente alla cura degli animali. Negli ultimi anni avevamo osservato un forte aumento degli acquisti di prodotti di questo tipo. Nel negozio offriamo tanti servizi, come la possibilità di fare la spesa sul nostro sito, la toelettatura, lavasciuga, sia servita che self-service». Perra guarda al futuro: «A Cagliari effettueremo altre due aperture entro l’anno, e altre nel resto dell’Isola». Coinvolte anche le realtà sarde: «Oltre ai prodotti a marchio Coop, c’è un’attenzione importante ai fornitori isolani». E per il momento in cui i nostri amici a 4 zampe ci lasciano: «C’è il servizio funereo per cani e gatti». Tra i primi clienti c’è Giovanni Deretta: «Ho un cane di 13 anni e cerco la qualità per lui. Fa piacere avere maggiore possibilità di scelta. Spendo di più per le crocchette. La spesa media? 100 euro al mese». Enrica Murrau ha un cucciolo di cane: «È un maltese. La spesa maggiore è per alimenti ipoallergenici. Vedo che sono presenti prodotti che cercavo da tempo ».

