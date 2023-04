Anche il Psi a sostegno di Diego Corrias 

Accordo politico programmatico-elettorale fra Psi e M5s e Pd per sostenere la candidatura a sindaco di Diego Corrias alle elezioni di maggio. «Questa compagine politica – scrive la direzione cittadina del Psi – racchiude in sé le varie sensibilità politiche del centrosinistra progressista, del socialismo riformista e liberale e delle forze civiche. Una coalizione coesa con affinità politiche che si propone di guidare Assemini per i prossimi cinque anni». Corrias ha ricevuto nei giorni scorsi anche le adesioni di Possibile e Verdi.

Sul fronte opposto, il portavoce cittadino di FdI illustra la campagna elettorale in corso: «Vogliamo continuare ad ascoltare le istanze dei cittadini fuori dalle mura della nostra sede, quartiere dopo quartiere, azienda dopo azienda. Continueremo a farlo con una candidata sindaco e una squadra di candidati consiglieri, nonché di militanti, che possono vantare di non avere alcuna responsabilità sulle cattive gestioni che hanno rovinato Assemini». Carboni replica anche al coordinatore del Psd’Az Gigi Garau circa l’esclusione di sardisti e centristi dalla scelta della candidata: «Ho sempre detto che il centrodestra non doveva essere un copia-e-incolla di sigle ma la sintesi armoniosa di una visione comune, e questo si è perfezionato tra chi è stato capace di superare la morbosità delle ambizioni personali. Bisognava andare oltre». (m. n.)

