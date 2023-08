Anche il polacco Wieteska per la difesa 

Il Cagliari accelera i tempi, portando a segno il doppio colpo atteso da Ranieri in difesa: dopo Pantelis Hatzidiakos, che ieri si è sottoposto alle prime visite mediche a Villa Stuart, ecco anche il polacco Mateusz Wieteska, scovato dallo scouting rossoblù in Francia e che già questa sera potrebbe sbarcare a Elmas. E così all'elenco manca solo la punta, con Andrea Petagna che resta il grande favorito per occupare anche l'ultima casella vuota.

Difesa blindata

Un nome a sorpresa quello di Mateusz Wieteska, classe '97, 187 centimetri d'altezza, nazionale polacco (2 presenze) e difensore centrale del Clermont Foot, formazione della Ligue 1 francese, dove è sbarcato lo scorso anno, collezionando 35 presenze, finendo nel mirino degli osservatori del Cagliari. In questo avvio di stagione Wieteska ha trovato anche la prima rete francese, contro il Monaco. Il club rossoblù ha rotto gli indugi, con un'offerta di 5 milioni che ha spazzato via ogni resistenza dei francesi, mentre il giocatore firmerà un contratto di quattro anni a circa 500mila euro a stagione. Wieteska, cresciuto nel Legia Varsavia (con cui ha messo insieme 155 partite tra campionato e coppe varie), questa mattina si presenterà a Villa Stuart per le visite mediche e poi raggiungerà Cagliari per legarsi ai rossoblù e mettersi agli ordini di Ranieri. Ci sarà invece ancora da attendere per Hatzidiakos. Il difensore greco giovedì sera ha segnato la rete dell'1-1 per l'AZ nella gara d'andata della finale dei preliminari di Conference contro il Brann e ieri mattina è spuntato a Villa Stuart per una prima tranche di visite mediche per il Cagliari. «Sono davvero felice di essere qui», le parole del giocatore raccolte dai microfoni di Sky Sport. Hatzidiakos è poi rientrato in Olanda, per preparare il ritorno contro il Brann di giovedì prossimo, ultima uscita con l'AZ prima di diventare un giocatore del Cagliari, firmando un altro quadriennale, proprio il primo settembre.

Pressing Petagna

Con Hatzidiakos e Wieteska il direttore sportivo Bonato ha praticamente sistemato la difesa, dove negli ultimi giorni, dopo la gara con l'Inter, si cercherà una sistemazione a Capradossi (resta in piedi l'ipotesi Ascoli) e si valuterà la posizione di Goldaniga, che potrebbe rimanere in rosa almeno fino a gennaio. Ora si dovrà trovare la punta e tutte le strade portano a Petagna. L'attaccante del Monza potrebbe lasciare la Brianza anche a prescindere dall'arrivo di Colombo e il Cagliari è la soluzione desiderata anche dal giocatore. «Petagna è uno dei giocatori che stiamo valutando, nei prossimi giorni vedremo», ha spiegato Bonato, intervistato dalla Radio TV della Lega di A. «Il problema di Lapadula ci ha costretto a cambiare strategie e le caratteristiche dell'attaccante da cercare. Stiamo facendo delle valutazioni». Ancora Bonato sul mercato rossoblù: «C'era la volontà di non stravolgere il gruppo della scorsa stagione e la necessità di inserire degli elementi che alzassero il livello della squadra, vista l'elevata differenza tra A e B. Sappiamo dove intervenire per chiudere il mercato nel modo migliore, un mercato in sintonia tra proprietà e staff tecnico».

