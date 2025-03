Anche il Poetto è rossoblù Il Cagliari si è allenato in spiaggia 

Variare, ma senza cambiare focus. Il Cagliari a sorpresa lascia Assemini dopo la gita a Macomer di venerdì e sbarca al Poetto. Ieri, fra lo stupore degli abituali frequentatori del litorale, lo staff tecnico e quel che resta della squadra si sono presentati sulla spiaggia all’altezza dell’Emerson. Lì, in quell’immaginario campo di calcio, con una piccola folla cresciuta col passare dei minuti a fare da spettatori, hanno svolto l’allenamento del sabato interamente sulla sabbia. Come Oscar Washington Tabarez, che il 17 gennaio del 1995 portò la squadra al Poetto per colpa dei lavori in corso al Sant’Elia, Nicola ha scelto un terreno inusuale per tenere la squadra sotto pressione. La propriocettività, il lavoro sugli appoggi, un cambiamento anche a livello mentale, tutto questo si è visto ieri nel corso della seduta. Per Pavoletti un piacevole ritorno, perché il capitano si era allenato con un preparatore nel giugno del 2020 proprio lì, scalzo e senza maglia.

Sotto la Sella

Non c’era il sole, ma una fitta coltre di nubi a fare da scenario, con la Sella del Diavolo sullo sfondo. E un Nicola particolarmente pimpante, che scattava da una parte all’altra per dare il buon esempio. Il gruppo ha iniziato con lavori di attivazione muscolare, per passare a esercitazioni atletiche mirate allo sviluppo della forza esplosiva e al potenziamento: navette senza sosta e con recupero breve, scatti e cambi di direzione, un lavoro reso ancora più complesso dalla sabbia, che non offre punti di riferimento per gli appoggi. Quindi, la parte più divertente per la squadra, ovvero un torneo con diverse squadre: partitelle cinque contro cinque ad alta intensità su campo ridotto.

Non sono mancate gags, le capriole dopo i gol, un bellissimo strappo alla regola per una giornata indimenticabile soprattutto per i tifosi più giovani, a fine mattina in “campo” con alcuni rossoblù a fare da portieri o da “tiratori”. Assenti, ovviamente, i degenti Coman, Zappa e Luvumbo che al Crai Spor Center di Assemini hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

Allarme Obert

Tra i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, sta rientrando in anticipo per la gioia di Nicola Adam Obert. Il difensore laterale lamenta un risentimento muscolare alla coscia sinistra, infortunio subito con la Slovacchia nella gara di Nations League contro la Slovenia. Le sue condizioni saranno esaminate da questa mattina dallo staff medico.

La ripresa degli allenamenti è fissata ad Assemini per martedì pomeriggio, con la testa rivolta alla grande sfida-salvezza con il Monza, domenica alle ore 15 alla Unipol Domus.

I nazionali

Il portiere Sherry va in campo domani – con scarse probabilità di giocare – con l'Albania contro Andorra. Così come Marin in Romania-San Marino e Prati con la Under 21 a Cittadella contro la Danimarca. Mina, con la sua Colombia, torna in scena contro il Paraguay nella notte fra mercoledì e giovedì. Iliev sarè schierato martedì nell’amichevole Bulgaria-Grecia Under 21.

