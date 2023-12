Anche il Maine squalifica Trump dalle primarie 

Washington. Donald Trump è stato escluso dalle primarie repubblicane del 2024 anche in Maine. Dopo la stop in Colorado, l’ex presidente incassa una nuova battuta d’arresto nella sua corsa alla Casa Bianca, già sotto pressione per i numerosi procedimenti a suo carico e i 91 capi di accusa che pesano nei suoi confronti.

In Maine e in Colorado, Trump è stato squalificato per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, ovvero per “insurrezione” sulla base del 14° emendamento della Costituzione. Una disposizione usata nella storia americana solo due volte. La sezione 3 stabilisce che ai funzionari pubblici che hanno giurato di sostenere la Costituzione sono vietati futuri incarichi se coinvolti in una “insurrezione” o una “rivolta”. La formulazione non menziona la presidenza e quindi è soggetta a varie interpretazioni legali. In Michigan e Minnesota l’esclusione di Trump dalle primarie è stata bocciata. Una spaccatura sull’interpretazione dell’emendamento che tira in ballo la Corte Suprema.

