Anche il guado non è più percorribile: aumentano i disagi 

Disagi a non finire per i pendolari del Sarrabus dopo la chiusura del ponte di ferro tra Muravera e Villaputzu. Da alcuni giorni, infatti, il guado non è più percorribile e gli automobilisti che devono raggiungere Villaputzu (e viceversa) sono costretti a transitare sia lungo la nuova 125 che in un tratto della vecchia 125 (zona Quirra) con la segnaletica sbiadita e animali che ogni tanto attraversano la carreggiata. La conseguenza - soprattutto nella vecchia Statale - è un ingorgo continuo e rischi per l’incolumità degli stessi automobilisti (oltre ad un esborso extra per il carburante stimato in circa cinque milioni di euro per un anno).

Anche per questo i cittadini di Villaputzu e del Sarrabus continuano a chiedere un ponte provvisorio lungo il guado ad opera del genio militare, unica soluzione percorribile in tempi rapidi. Soluzione che lo scorso venerdì è stata prospettata al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Cagliari e alla quale, appunto, hanno preso parte anche i militari.

Nei prossimi giorni gli stessi militari, assieme ai tecnici del Comune di Villaputzu, effettueranno un sopralluogo per verificare la fattibilità o meno dell’intervento. «Il fatto che ci sia la disponibilità a risolvere il problema è un buon segnale - ha messo in evidenza il primo cittadino di Villaputzu Sandro Porcu - ma ancora il problema non è risolto. Quindi ottimismo, fiducia ma anche cautela».

