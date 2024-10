Anche il Genoa sceglie il ritiro 

Saluta Genova in anticipo il Genoa di Gilardino. I liguri, in piena crisi con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare di campionato e l'eliminazione in Coppa Italia ad opera della Sampdoria, hanno deciso infatti di anticipare il ritiro in vista della trasferta di Bergamo prevista per sabato. Un ritiro prolungato come il Cagliari la settimana scorsa.

Dopo l'allenamento di ieri mattina, Pinamonti e compagni sono partiti alla volta del centro sportivo di Bardolino sul lago di Garda, comunemente chiamato Veronello. Sabato poi si trasferiranno a Bergamo per la partita contro l’Atalanta dell'ex allenatore del Genoa Gasperini.

