VaiOnline
Le critiche.
30 settembre 2025 alle 00:42

«Anche il Comune non è esente da responsabilità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cumuli di terra, lastre accatastate e incellofanate ai bordi, tubi aggrovigliati. Il disordine che si scorge curiosando tra i cantieri della metro di viale Bonaria e viale Diaz rende bene l’idea dei ritardi. Ritardi nelle opere da completare, ma ritardi anche nell’inaugurazione del collegamento tra Cagliari e Monserrato dopo la fine dei lavori per il raddoppio dei binari. «Quella degli annunci disattesi sulla ripartenza della linea della metro San Gottardo-Repubblica è l’unica attività che Arst svolge con puntualità e solerzia», afferma Giuseppe Farris di fronte all’ennesimo rinvio sulla ripartenza della metropolitana. «Sono passati ormai circa 1500 giorni da quando è stato aperto il cantiere», per la realizzaizone della tratta di 2,5 chilometri tra Repubblica e Piazza Matteotti, «che si sarebbe dovuto chiudere in poco più di 800 giorni. All’indifferenza dell’Arst si accompagna quella dell’amministrazione comunale che ha cessato da tempo la funzione di governo del traffico e della mobilità e consente che sul proprio territorio possano aprirsi cantieri che poi vengono abbandonati». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia