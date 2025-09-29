«Anche il Comune non è esente da responsabilità» 

Cumuli di terra, lastre accatastate e incellofanate ai bordi, tubi aggrovigliati. Il disordine che si scorge curiosando tra i cantieri della metro di viale Bonaria e viale Diaz rende bene l’idea dei ritardi. Ritardi nelle opere da completare, ma ritardi anche nell’inaugurazione del collegamento tra Cagliari e Monserrato dopo la fine dei lavori per il raddoppio dei binari. «Quella degli annunci disattesi sulla ripartenza della linea della metro San Gottardo-Repubblica è l’unica attività che Arst svolge con puntualità e solerzia», afferma Giuseppe Farris di fronte all’ennesimo rinvio sulla ripartenza della metropolitana. «Sono passati ormai circa 1500 giorni da quando è stato aperto il cantiere», per la realizzaizone della tratta di 2,5 chilometri tra Repubblica e Piazza Matteotti, «che si sarebbe dovuto chiudere in poco più di 800 giorni. All’indifferenza dell’Arst si accompagna quella dell’amministrazione comunale che ha cessato da tempo la funzione di governo del traffico e della mobilità e consente che sul proprio territorio possano aprirsi cantieri che poi vengono abbandonati». ( ma. mad. )

