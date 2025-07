Anche il Borussia Mönchengladbach su Esposito 

Per quanto il ruolo non sia proprio lo stesso, prima di entrare nei dettagli della trattativa con l’Inter il Cagliari vuole capire quali scenari potrebbero aprirsi per Piccoli nelle prossime due settimane. Sebastiano Esposito resta comunque nel mirino rossoblù, è un profilo che mette d’accordo un po’ tutti all’interno del club, allenatore in primis, proprietà, ds e dirigenti vari. I rischi dell’attesa sono inevitabili, chiaramente Gli otto gol realizzati lo scorso anno dall’attaccante campano con la maglia dell’Empoli non hanno fatto breccia solo nell’Isola. Tante squadre ci punterebbero volentieri, anche all’estero. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato un sondaggio del Borussia Mönchengladbach dalla Germania. E il diretto interessato pare aver gradito.

Il centrocampo

Tempo al tempo, dunque. E se in attacco, dopo l’arrivo di Borrelli, non si muoverà foglia prima di un’eventuale uscita, il centrocampo è forse il reparto che ha più bisogno di qualche accorgimento imminente. Col Como proseguono i colloqui per Braunoder e Mazzitelli, oltre a quelli per Fadera. Nulla di concreto, però, così come per Folorunsho, di rientro al Napoli dopo i sei mesi in prestito alla Fiorentina. Un’idea che intriga, ma nulla più in questo momento.

Il filo diretto

Prosegue, intanto, il filo diretto tra il Cagliari e il Frosinone, e non potrebbe essere altrimenti con l’ex “deus ex machina” gialloazzurro Angelozzi da un mese responsabile del mercato rossoblù. Di Pardo, tornato nell’Isola dopo il mancato riscatto da parte del Modena, potrebbe trasferirsi in Ciociaria. L’esterno avrebbe già avuto un confronto sulla questione con il direttore sportivo (arrivato l’altra sera nel ritiro di Ponte di Legno) e si sarebbe preso qualche giorno di tempo per rifletterci sopra e valutare anche altre possibili destinazioni (magari lo stesso Modena). Potrebbe fare il percorso inverso il difensore Monterisi, classe 2001, scuola Lecce e già passato per la Serie A due stagioni fa (ha giocato 24 partite segnando addirittura 2 reti) proprio con il Frosinone di Angelozzi.

Freccia a destra

Tutto tace sul fronte Zortea, il giocatore rossoblù più appetibile insieme a Piccoli e Caprile. E per il quale il Cagliari sarebbe pronto a fare un sacrificio tecnico. Fiato sospeso. Se per il Bologna è stata un’idea nata e morta sul nascere, la Fiorentina starebbe facendo delle valutazioni un po’ più approfondite e non è esclusa un’offerta entro la fine di questa settimana. Operazione da 8 milioni in su, nel caso. Nella valutazione pesano, infatti, i 6 gol e i 2 assist della passata stagione, uno score incredibile per un terzino per quanto Davide Nicola lo abbia utilizzato prevalentemente come esterno alto. Zortea non dispiace nemmeno alla Roma, considerato poi che l’attuale tecnico giallorosso Gasperini lo ha visto crescere a Bergamo e ne ha apprezzato i progressi lo scorso anno giocandoci contro e monitorandolo, in ogni caso, per tutto il torneo. Ma la pista più calda resta, indubbiamente, quella viola.

Il domino delle punte

E come un’estate fa all’aeroporto di Elmas, Zortea potrebbe presentarsi a Firenze a braccetto con Piccoli (i due, tra l’altro, sono arrivati insieme, con la stessa macchina, anche al raduno al “Crai Sport Center” di Assemini, giovedì scorso). Non è un mistero l’interesse per l’attaccante bergamasco da parte della Fiorentina che prima di allungare i tentacoli ufficialmente, però, vuole a sua volta capire se Kean resterà o meno. Il domino delle punte.

RIPRODUZIONE RISERVATA