Anche i visitatori apprezzano i caddy: «Bella esperienza» 

In piazza Yenne è parcheggiato un piccolo caddy (un'apiscedda) elettrico per turisti. L’autista che porta in giro i visitatori nel centro di Cagliari, sorride guardando i colleghi parcheggiati li vicino mentre “carica” una turista giapponese. Il suo mezzo è piccolissimo e bellissimo, ha il muso dell’Ape. Gli altri sono più grandi, arrivano a contenere fino a 13 posti. Senza un posto fisso dove stazionare, aspettano i turisti sotto via Manno (con la speranza di intercettare coloro che desiderano fare un tour guidato della città, di 45 minuti o un’ora).

Se nell’attesa stanno lì e non in parcheggi adeguatamente predisposti, però, la colpa non è loro. Ma del Comune che, nonostante il settore sia ormai un pezzo dell’economia turistica della città, non ha ancora predisposto un regolamento né tantomeno indicato le aree di sosta dedicate. Così stazionano un po’ davanti a via Manno, un po’ sul ciglio di Piazza Yenne. Tutti viaggiano con un’autorizzazione amministrativa del Suape per svolgere servizio di noleggio con conducente ( meno male che ci sono visto il gradimento dei turisti). È vero, potrebbero sostare nell’area (sull’altro lato di piazza Yenne) riservata dal Comune per i bus turistici. Ma lì, così piccoli e belli, i turisti li vedrebbero? ( ma. mad. )

