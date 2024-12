Anche i telefonini ai raggi X: faro su chiamate e messaggi 

Una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. Che i carabinieri stanno cercando di ricostruire in ogni dettaglio, senza tralasciare alcuna ipotesi. Un’attività certosina che passerà da una serie di analisi scientifiche, compresa quella sui telefonini di Giacomo Desogus e Matthias Steri, i due 28enne trovati morti domenica notte nelle campagne di Santu Lianu.

Dall’esame del contenuto dei loro smartphone potrebbero emergere infatti ulteriori elementi utili per ricostruire sia i movimenti dei due ragazzi sulla collina dove sono stati trovati i corpi sia per escludere una volta per tutte che nella vicenda siano rimaste coinvolte anche altre persone. I telefonini potrebbero inoltre dare risposte anche su eventuali telefonate o messaggi intercorsi fra i due prima della tragedia e anche con altre persone, che potrebbe quindi essere interrogate.

Sarà ovviamente importante anche l’esito degli accertamenti balistici sui due bossoli e sul fucile recuperati dai carabinieri vicino ai corpi dei due amici, che unitamente alla perizia necroscopica affidata al perito legale Roberto Demontis potrebbero togliere ogni dubbio su quanto accaduto nel drammatico tardo pomeriggio di domenica. Le perizie in corso dovranno intanto chiarire se i bossoli siano stati sparati dal fucile di Desogus o meno. Sull’arma inoltre potranno essere rilevate anche le impronte digitali, per stabilire chi sia stato a premere il grilletto per ultimo.

Non è escluso che parte dei rilievi riguardi anche l’auto a bordo della quale i due amici sono arrivati nel terreno di Santu Lianu. Insomma, si lavora a 360 gradi con la massima discrezione, con i carabinieri di Quartu e del Nucleo Investigativo di Cagliari che ieri hanno concluso gli ultimi sopralluoghi.

