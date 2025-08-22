Anche i sindaci del Mandrolisai per Ciccolini 

Dopo la Comunità montana del Nuorese, anche quella della Barbagia-Mandrolisai scende in campo per le elezioni provinciali e sostiene la lista unitaria con Giuseppe Ciccolini candidato presidente. Ieri mattina la decisione a Sorgono dalla maggioranza dei sindaci per convergere sulla candidatura dell’attuale amministratore straordinario e sindaco di Bitti. Individuato anche il candidato consigliere del territorio, nella figura del primo cittadino di Sorgono, Franco Zedde.

«Siamo favorevoli a una lista unica - dice il presidente della Comunità montana e sindaco di Atzara, Alessandro Corona - con questa pessima legge elettorale, che penalizza i piccoli Comuni, è l’unica soluzione per avere un rappresentante del territorio nel Consiglio provinciale. Il nostro interesse è portare avanti una politica unitaria e garantire che il territorio, già isolato, non sia escluso dal nuovo organismo. Il sostegno alla lista unica con Ciccolini va in questa direzione». Soddisfatto Zedde: «Ho dato la disponibilità alla candidatura a consigliere, in una lista unica, perché il nostro interesse è quello di marciare uniti per dare voce al territorio». Dello stesso parere gli amministratori di Tonara, Meana Sardo, Austis, Teti, Aritzo e Ortueri. E così Gadoni e Desulo. (g. i. o.)

