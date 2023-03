Anche i Riformatori nel progetto di Puddu 

Da parte dei Riformatori sardi arriva l’ufficialità: il partito è coinvolto nel progetto civico cui l’ex sindaco ed ex cinquestelle Mario Puddu lavora ormai da tre mesi. Ancora, da parte del primo grillino a conquistare il Municipio di Assemini, non è stata sciolta la riserva sulla decisione di candidarsi o meno alla carica di primo cittadino contendendola a Niside Muscas (candidata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e al suo ex assessore Diego Corrias (in corsa per Partito democratico e Movimento cinque stelle) ma tutto lascia intendere che il passo sia imminente.

Se l’adesione dei Riformatori è stata ufficializzata, quella dell’Udc è data per sicura. Ieri sembrava che dovesse arrivare un passo ufficiale in questo senso anche da parte di Sardegna Venti20, ma il comunicato divulgato dalla referente cittadina Antonella Mostallino si limita a respingere la proposta di riprendere il dialogo avanzata dai vertici locali di Fdi, Lega e Forza Italia: «Sardegna Venti20 ha sempre partecipato agli incontri fino al 16 marzo 2023 auspicando e chiedendo l’unità del centro destra, affermando che Sardegna Venti20 avrebbe partecipato al progetto politico solamente se ne avessero preso parte tutte le forze politiche del centro destra. A distanza di alcune settimane – prosegue la nota – la nostra proposta non è stata accolta e condivisa, pertanto riteniamo non opportuno l’incontro politico da voi proposto».

Seguono l’augurio di «una campagna elettorale nel rispetto reciproco» e i cordiali saluti di rito. Insomma: ognuno per la propria strada. E anche quella del movimento fondato da Stefano Tunis sembra portare – anch’essa – in direzione del progetto civico di Puddu. (m. n.)

