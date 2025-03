Anche i pedoni contro il semaforo: «Il giallo dura un secondo» 

Continua a far discutere il semaforo con annessa telecamera all’incrocio tra viale Colombo, via Bonaria e via Nenni. Questa volta non c’entrano le centinaia di multe e passaggi con il rosso degli automobilisti ma sono i pedoni a lamentarsi.

«Quando dobbiamo attraversare» sottolinea Franco Boscu, «l’arancione dura un secondo. E vero che il verde ha una durata giusta ma se magari uno passa con l’arancione perché è comunque convinto di farcela, alla fine si trova nel bel mezzo del passaggio pedonale che è già scattato il rosso. Non va bene ed è pericoloso: dovrebbero aumentare la fase almeno a quattro secondi come succede per le auto». Va da sé che anche per i pedoni, così come per gli automobilisti, con la fase arancione/giallo non si dovrebbe passare ma stare fermi e attendere la nuova fase si verde.

Proteste che riguardano anche l’altro semaforo, quello all’incrocio tra via Garibaldi e viale Colombo, dove anche qui, a detta dei pedoni, l’arancione dura troppo poco e poi c’è il rischio di essere messi sotto dalle auto che arrivano da via Garibaldi e che hanno il verde in contemporanea con l’attraversamento pedonale.

