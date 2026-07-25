Anche i giocatori al banchetto dei club 

Ponte di Legno . Il Cagliari Club di Fordongianus al seguito del Cagliari anche a Temù/Ponte di Legno. E nel banchetto organizzato dalla supertifosa Vilma Lisci (in foto) non possono mancare i dolcetti preparati dalla stessa Vilma e altri prodotti del territorio, come salumi e formaggi. Apprezzano tutti, soprattutto i giocatori che, al termine di ogni allenamento, sfuggendo al controllo dei nutrizionisti, non saltano l’appuntamento con cibo e qualche coccola.

Lasciateli cantare

Certe tradizioni non cambiano mai. Come il canto d’iniziazione dei nuovi arrivati. Anche il Cagliari e i rossoblù non sfuggono alla regola. E così, al “Blu Hotel Acquaseria”, il battesimo musicale è toccato a Raterink, Akarakiri, e i due bulgari Sulev e il giovane portiere Kehayov. A fare da cerimonieri, naturalmente, i più anziani di militanza: Deiola e Zappa.

Rossoblù in famiglia

Il giorno e mezzo di stacco forse non avrà fatto felici i tifosi giunti fino in Val Camonica, ma di certo ha regalato un sorriso ai rossoblù. Molti dei quali sono stati raggiunti da mogli e fidanzate a Ponte di Legno. Il paese è stato invaso dai giocatori e le proprie compagne per qualche ora di relax, prima di riprendere da oggi le doppie sedute in vista del Modena.

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