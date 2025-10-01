VaiOnline
Benevento
02 ottobre 2025 alle 00:29

«Anche i figli colpiti nel sonno» 

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 

Benevento. Ha ucciso la moglie con una grossa pietra e con la stessa si è scagliato sui figli che dormivano, tra le 5 e le 6 di martedì, per poi trascinarli agonizzanti fino all’auto con cui si è dato alla fuga. Dopo una notte in caserma ha confessato Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi accusato di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona per aver ucciso la moglie 49enne, Elisa Polcino, il figlio Cosimo di 15 anni, e ridotto in fin di vita la figlia sedicenne. I militari hanno trovato tracce di sangue sia in casa che nel posto in cui era parcheggiata l’auto. Al termine dell’interrogatorio, durato un’ora e mezza, Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso. «Ci siamo resi subito conto che i ragazzi erano stati colpiti in casa», ha detto il comandante dei carabinieri di Benevento, il colonnello Calandro. «Di qui la fretta di trovare l’auto nel tentativo di salvare i figli».

«Mia moglie era aggressiva e autoritaria», ha detto Ocone davanti agli inquirenti. «Degli altri particolari della vicenda non è il momento di parlarne», ha detto il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò. Chiarezza è stata fatta, invece, sui problemi di salute sofferti dall’uomo in passato: Ocone era stato curato per una psicosi cronica e nel 2011 fu sottoposto a Tso. «Dopo questo episodio non ce ne sono stati altri». L’apprensione in queste ore è rivolta alle condizioni della 16enne ritrovata agonizzante in macchina col padre. Ricoverata al Neuromed di Pozzilli (Isernia) e operata per un grave trauma cranico, le sue condizioni sono stabili e i medici hanno deciso di indurla al coma farmacologico. Il fratello Mario racconta: «Li ho sentiti l’ultima volta venerdì sera e sembrava tutto normale. Dovevano festeggiare i 25 anni di matrimonio». Gli viene chiesto se potrà mai perdonare il padre: «Non credo». Si dice stupito: «Era un lavoratore che non aveva mai mostrato aggressività. Prendeva farmaci antidepressivi, era sotto cura. Nessun segnale di violenza, solo qualche litigio».

