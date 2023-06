Anche i droni per cercare Kata 

FIRENZE. È sequestro di persona a scopo di estorsione l’ipotesi di reato formulata dalla Procura antimafia e dai carabinieri che indagano sul caso di Kata, 5 anni, sparita sabato.

I 225 volontari

I vigili del fuoco hanno usato droni e termocamere capaci di rilevare a distanza la temperatura umana. Il volontariato ha risposto per tutta la notte con 94 squadre e 225 volontari che si sono alternati su parchi, giardini e strade fra Porta al Prato e Peretola. Nel mezzo c’è l’ex hotel Astor, dove la famiglia della piccola abita come un centinaio di senzatetto.

Lo zio

L’ipotesi del sequestro prende forza per esclusione: la bambina non è stata trovata nelle ripetute perquisizioni dentro l’ex albergo, e se fosse uscita da sola prima o poi sarebbe stata vista. Lo zio Abel ha ribadito che la teneva d’occhio dalla finestra e poi non l’ha vista più nel cortile: «È stato un attimo ed è sparita». Intanto i carabinieri scartano segnalazioni di mitomani e passano al setaccio le telecamere di tutto il quartiere.

Il gesto drammatico

Il generale dei carabinieri Gabriele Vitagliano sottolinea che gli approfondimenti non ricollegano nessun occupante dell’ex hotel alla scomparsa di Kata. La madre Kathrina aveva suggerito un sospetto, ma «lo ha fatto sulla base di una valutazione di buonsenso ipotizzando che la sparizione della figlia potesse essere collegata a litigi dentro l’ex albergo. È una pista che stiamo seguendo ma non ci sono né un nome né elementi di riscontro». Ieri la donna, angosciata, è stata ricoverata dopo aver bevuto una piccola quantità di candeggina. Un gesto compiuto anche dal padre di Kata: l’uomo, detenuto a Sollicciano, domenica ha ingerito del detersivo. Dopo una lavanda gastrica è stato dichiarato fuori pericolo. Per l’Arma non è coinvolto nella scomparsa e i suoi parenti, che non abitano a Firenze, collaborano in modo fattivo con le autorità.

RIPRODUZIONE RISERVATA