Anche i docenti del liceo Satta contro i tagli 

Dopo la decisione dell’accorpamento delle autonomie tra il liceo classico Asproni e quello delle scienze umane e musicale Satta si allarga la protesta e il fronte del no. Dopo i docenti dell’Asproni, anche i colleghi del Satta manifestano «tutta la loro contrarietà» al piano di dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica della Regione, che sta producendo l’accorpamento tra i due istituti. Insorge il sindacato, la Flc Cgil di Nuoro Ogliastra e «ribadisce il suo netto dissenso e ferma opposizione, ricordando che il piano è stato approvato dai sindaci, con il taglio di 7 istituzioni scolastiche di cui ben tre a Nuoro. Tagli che determinano un impoverimento dell’offerta formativa». Contro la decisione oggi gli studenti dell’Asproni terranno un sit-in di protesta davanti alla Provincia. Dal Satta i docenti evidenziano come «le scuole, istituzioni storiche e punto di riferimento per Nuoro e il territorio, siano oggetto di un progetto di ridimensionamento che non solo non coglie e non dà risposte alla complessità del problema formativo e didattico, ma addirittura rischia di compromettere la riuscita dell’intero processo educativo delle scuole». Un provvedimento «inaccettabile per il modo in cui è stato imposto, senza un reale coinvolgimento e dialogo costruttivo con le parti in causa».

