Anche i comitati di quartiere si dividono 

Da una parte ci sono i residenti dell’associazione Vivere a Villanova: «Non siamo contenti se chiudono i locali, non è questo che vogliamo», dice Valentina Sanna. «A noi interessa che si rispettino le regole», aggiunge. Dall’altra quelli del comitato Laboratorio Villanova. «Le attività che vivono in piazza San Domenico garantiscono anche un servizio per il quartiere, grazie alle attività culturali e sociali che svolgono», dice Maurizio Bonetti. «Se si chiudono i locali, togliendo i tavolini, il rischio è che si perda anche questa funzione sociale e culturale. Diciotto mesi senza tavolini è sì una previsione del regolamento, ma sembra francamente eccessiva. Noi chiediamo che l’amministrazione riveda le sue posizioni», aggiunge.

Di solito la “guerra” dei dehors divide residenti e ristoratori. Nel quartiere di Villanova, a Cagliari, invece accende lo scontro anche tra gli stessi residenti. «Dispiace che si sia arrivati a questo», dice ancora Valentina Sanna, «la convivenza con i locali negli ultimi due anni è stata difficile anche per la mancanza di controlli soprattutto a tarda notte. Abbiamo chiesto all’amministrazione di sistemare sulla piazza un sistema di videosorveglianza, questo potrebbe funzionare come deterrente per chi le regole non le rispetta. A noi il quartiere piace vivo e vitale, ma l’unica cosa che chiediamo, da sempre, è il rispetto delle regole». «I locali a Villanova rappresentano un arricchimento per il quartiere», sottolinea Enrico Garau, studio di tatuaggi in piazza San Domenico. E conclude: «Oggi la piazza è ripulita da spacciatori e automobili che anni fa la occupavano». ( ma. mad. )

