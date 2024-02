Anche i bambini ripuliscono il paese 

I volontari in campo e i bambini diventano protagonisti nel secondo appuntamento di pulizia organizzato dall'associazione Plasticfree all'interno del Comune di Sinnai. Raccolto un quintale di rifiuti nelle periferie del paese. Trenta i partecipanti, fra loro anche i ragazzini in una iniziativa che vuole essere pure di didattica ambientale.

«I bambini - dicono gli organizzatori del progetto - apprendono attraverso l’imitazione dei comportamenti che li circondano dei modelli sociali con i quali crescono o con cui entrano in contatto. Ed è stato emozionante vederli all'opera assieme a tutti gli altri partecipanti». Un modo insomma di insegnare l'amore per l'ambiente in un territorio come questo dove le discariche abusive continuano a proliferare, cosa che, purtroppo, capita ovunque nell'hinterland cagliaritano con gravissimi danni ambientali. (r. s.)

