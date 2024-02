Anche Hatzidiakos in dubbio per domani 

Assemini. Un altro giorno in differenziato per Sulemana, che a questo punto rischia – seriamente – di saltare anche la sfida con la Lazio. In dubbio per il match di domani pomeriggio alla Domus (fischio d’inizio alle 15) anche il difensore greco Hatzidiakos. «Ha subito una botta», ha spiegato l’allenatore del Cagliari Ranieri nel corso della conferenza stampa. Su entrambi verranno sciolte le riserve questa mattina al termine della rifinitura.

L’infermeria

Assenti sicuri Mancosu, Shomorodov e Oristanio, oltre a Rog. Per tutti i tempi di recupero sono ancora lunghi. Il primo a rientrare potrebbe essere l’ex Inter, a seguire l’attaccante uzbeko. «Stiamo attendendo il via libera dai medici per poter iniziare a forzare sul campo», ha svelato lo stesso Ranieri nei giorni scorsi. Di nuovo a pieno regime, in compenso, Luvumbo, dopo l’avventura in Costa d’Avorio con il suo Angola per la Coppa d’Africa.

L’iniziativa

Ieri, intanto, i due giocatori rossoblù Azzi e Obert hanno partecipato a “Lo sport come via maestra di accoglienza, giustizia e pace”, iniziativa in programma al Teatro Sant’Eulalia nel quartiere “Marina” di Cagliari.

