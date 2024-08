Anche gli scienziati americani studiano gli alberi 

Mentre la siccità devasta i boschi di mezza Sardegna, vestiti di un inconsueto giallo causato da un fungo killer, la scienza non si ferma e sceglie il cuore dell’Isola come tavolo di studio sugli ecosistemi. Al centro degli interessi degli studiosi, le specie fungine del Gennargentu, unico al mondo per le sue varietà ambientali. Facendo così approdare, dallo scorso 26 luglio al 1 agosto, nella foresta desulese di “Girgini” il progetto PurSUiT (Poorly Sampled and Unknown Taxa), finanziato dalla National Science Foundation degli Stati Uniti d’America.

Presente per l’occasione un team di studiosi statunitensi ed europei che, dopo aver visitato più zone dell’Isola, ha fatto tappa in Barbagia, guidato dalla professoressa Mary Catherine Aime (Purdue University, Indianapolis, Indiana),concentrandosi su due gruppi di funghi sui quali raramente si concentra l’attenzione: ruggini e parassiti di insetti.

Per l’iniziativa che ha visto anche la presenza di tecnici Forestas giunti da Nuoro e di una équipe dell’Università di Cagliari, capitanata dal docente Andrea Rinaldi (corso di laurea in Scienze ambientali e naturali) l’obiettivo di scoprire e descrivere le biodiversità nelle aree scarsamente esplorate dal punto di vista biologico.

Vari i gruppi di lavoro, alternatisi nei boschi di lecci, roveri e castagni, fra l’analisi delle ruggini (responsabili di diverse malattie delle piante), e la varietà dei parassiti “Laboulbeniales”, che incontrando più specie di insetti penetrano nell’esoscheletro dell’animale, fino a raggiungere l’emolinfa, di cui il fungo si nutre. «Una volta stabiliti e delimitati dei plot di 1000 metri quadri in più zone di Girgini ricche d’acqua - racconta il professor Rinaldi – abbiamo dapprima registrato tutte le piante presenti, raccogliendo dei campioni che consentiranno una classificazione molecolare certa. Per poi soffermarci, su ogni foglia investigando la presenza delle ruggini».

Grande il lavoro anche del secondo gruppo, impegnato sugli insetti, raccogliendoli attraverso vari tipi di trappole e retini: «Gli insetti, conservati in alcol - aggiunge Rinaldi - verranno classificati e analizzati uno ad uno, per accertare l’eventuale presenza di Laboulbeniales».

Uno studio, non di certo casuale, analizzando anche vari pipistrelli che abitano la montagna: «Il fatto - dice Rinaldi - è che i pipistrelli, presenti in Sardegna con ben 21 specie, sono spesso infestati da acari, pulci e non solo, che a loro volta sono “parassitatizzati” da Laboulbeniales. Questo “iperparassitismo”, è essenziale dal punto di vista evolutivo ed ecologico». Conclude Rinaldi: «I risultati saranno essenziali per la Sardegna dove i dati in materia sono pressoché inesistenti, confermando l’importanza di iniziative come questa che puntiamo a replicare ed estendere in perfetta sinergia col territorio».

