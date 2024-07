Anche gli ex nemici alla corte di Trump 

MILWAUKEE. Show di unità alla convention repubblicana, che oggi applaudirà l’accettazione della candidatura di Donald Trump. Tutti i suoi ex rivali delle primarie, compresi i più duri come Nikki Haley e Ron DeSantis, si sono inginocchiati davanti a quello che ormai è il monarca incontrastato di un partito che non ha più nulla a che fare col vecchio Grand Old Party di Lincoln e Reagan.

«Cervello di gallina»

Un allineamento indispensabile per salvare le loro carriere politiche in un’arena Maga adorante, che martedì sera ha celebrato il suo idolo - ricomparso con l’orecchio bendato dopo l’attentato - come l’unto del Signore. Ieri il focus era sulla sicurezza nazionale, con i suoi riflessi sulla politica estera dall’Ucraina a Gaza, dalla Nato alla Cina e Taiwan, che secondo The Donald «dovrebbe pagarci per la difesa perché non siamo diversi da una compagnia assicuratrice». L’esempio più eclatante della conversione sulla via di Milwaukee, dopo gli spari sul tycoon, è quello dell’ex ambasciatrice all’Onu Nikky Haley, che aveva definito Trump troppo vecchio e inadatto alla carica nonché debole con Putin, ricambiata con appellativi come “cervello da gallina” e l’accusa di fare il gioco dei dem. Inizialmente non era neppure stata invitata, nonostante avesse preannunciato il suo sostegno a Trump, ma è stata aggiunta alla lista dei relatori il giorno dell’attentato. E martedì sera ha fatto la sua parte, anche se la platea è stata freddina riservandole più di qualche fischio. «Non dovete essere d’accordo con Trump il 100% delle volte per votare per lui. Prendete esempio da me - ha spiegato l’ex governatrice del Sud Carolina - Non sono sempre stata d’accordo con lui. Ma siamo più spesso d’accordo che in disaccordo. Siamo d’accordo nel mantenere forte l’America, nel mantenere l’America al sicuro e sul fatto che i democratici si sono spostati così tanto a sinistra da mettere in pericolo le nostre libertà».

America first

Il governatore della Florida DeSantis - applauditissimo - ha parlato alla base, rispolverando i suoi cavalli di battaglia su immigrazione e lotta anti woke. Ha elogiato Trump per le sue politiche economiche e quella sui confini e ha attaccato Biden per l’incapacità di adempiere ai suoi doveri. Ovazione anche per il senatore Marco Rubio - ex rivale nelle primarie del 2016 ed ora segretario di Stato in pectore - che ha difeso l’America first: «Non c’è assolutamente nulla di pericoloso o di divisivo nel mettere gli americani al primo posto. Chiunque si sia offeso per aver messo l’America al primo posto ha dimenticato cosa è americano e cosa significa americano. L’americano non è il colore della nostra pelle o la nostra etnia. Come ci ricorda la storia del nostro prossimo vicepresidente JD Vance, siamo tutti discendenti di persone comuni che hanno ottenuto risultati straordinari».

RIPRODUZIONE RISERVATA