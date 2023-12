Anche gli “angeli” in aiuto dei bisognosi 

Sempre più famiglie in difficoltà e anche a Sestu scende in campo la solidarietà che si aggiunge alle iniziative di sostegno erogate dal Comune e dalla Caritas. E in azione, durante le feste natalizie, ora ci sono anche i Sestu Angels. Impossibile non notarli all’ingresso dei supermercati sestesi. Gilet rosso e un gran sorriso, da qualche giorno come ogni anno chiedono ai clienti dei maggiori market a Sestu di aiutare i più bisognosi, destinando una parte della propria spesa. Lunedì si concluderà la raccolta e le donazioni saranno portate a Domus Claudia, in via Parrocchia, dove ci sarà una festa, dalle nove alle 19, e si potrà donare ancora una volta.

I numeri

La distribuzione dei doni sarà a cura della Caritas nei prossimi giorni. E ce n’è bisogno, dato che tra Caritas e Comune in paese sono seguite circa centottanta famiglie. «Mi sono unita a questo gruppo per fare del bene», dice Nadir Pesotto, una delle oltre venti volontarie. E c’è una trama di vissuti complessi nelle storie di chi fa questo, tutti però felici: «siamo soprattutto donne, ma non manca qualche volontario», dice Maria Grazia Serra. «Io ho perso mio marito tre anni fa, non uscivo più di casa. Mi sono unita ai Sestu Angels e la mia vita è cambiata, anche grazie alla conoscenza di altre fragilità». Un sorriso illumina anche il volto giovanile di Marinella Fois, 80 anni: «Sono anche io vedova da poco, sentivo molto la solitudine, così sono occupata e realizzata». Alla gente «chiediamo un piccolo contributo, senza insistere, e lo facciamo con un sorriso», spiega Marinella. «Le persone sono generose, spesso si sfogano e ci raccontano i loro problemi».

La generosità

Andrea Pisu dà volentieri una busta della spesa: «Lo faccio pensando a chi ha meno fortuna di me, per stare loro vicino», dice. Le richieste sono molto semplici; cibo non deperibile come pacchi di riso o pasta, scatole di pelati, latte, zucchero, biscotti, omogeneizzati e magari anche qualche giocattolo. «Una volta una signora ci ha regalato una grande spesa: lei e suo marito avevano un’azienda un po’ in crisi. Sarà un caso ma poco dopo hanno ripreso a lavorare molto bene. Ha detto che siamo stati i loro angeli», ricorda Nadir. E Marinella aggiunge: «a me una volta un ragazzo ha offerto una cioccolata, e ha detto che emano una luce».

I ragazzi

Ci sono anche giovanissimi come Noemi Stochino, 18 anni: «Mi ha coinvolto mia zia. Non conosco molti giovani che fanno volontariato, volevo provare questa emozione. Prima avevo una visione un po’ negativa della società, mi ha permesso di capire che ci sono tante persone che s’interessano veramente agli altri». La mente dietro l’iniziativa è Marco Cinelli: «I Sestu Angels sono nati perché ho visto che c’era tanto bisogno di aiuto, anche quando sono stato in passato consigliere comunale. Organizziamo iniziative anche durante l’anno, e in questi giorni il nostro carrello è sempre presente nei supermercati sestesi, anche quando non ci sono i volontari, così si può sempre lasciare un contributo. Chiunque vuole unirsi a noi è benvenuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA