Anche Gaetano è tornato nel gruppo   

Diventano otto i giocatori del Cagliari convocati dalle rappresentative nazionali. Ai sette rossoblù già fuori da una settimana (oggi non scende in campo nessuno, le sfide restanti sono domani e martedì) si è aggiunto anche il difensore Mateusz Wieteska, che ieri mattina ha lasciato la Sardegna per rispondere alla chiamata della Polonia.

Una decisione maturata dopo la sconfitta per 5-1 in Portogallo di venerdì sera, con il prossimo impegno in Nations League domani alle 20.45 in casa con la Scozia, decisivo per rimanere nella Lega A.

Il ritorno

Ieri mattina, invece, al Crai Sport Center di Assemini si è rivisto Gianluca Gaetano: ha smaltito l'influenza e svolto l'intero allenamento col gruppo, quindi è da considerare pienamente recuperato. La seduta, iniziata con delle esercitazioni atletiche, ha poi visto una sessione dedicata alla tecnica e si è chiusa con una serie di lavori atletici. Per la squadra due giorni e mezzo di riposo: niente allenamenti né oggi né domani, si riparte martedì pomeriggio (ancora senza i nazionali, che si riaggregheranno da mercoledì in poi) con la preparazione al match col Genoa di domenica prossima alle 12.30 al “Ferraris”.

